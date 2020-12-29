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    Главная / Торги / Метзаготовка

    Метзаготовка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048356Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовкаг. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048356

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    957

    Наименование закупки

    Метзаготовка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 09:29

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048356_протокол_подведения_итогов.pdf

    10326.00.153 МЗГ.pdf

    10326.04.605 МЗГ.pdf

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.doc

    10326.00.162 МЗГ.pdf

    10326.00.176 МЗГ.pdf

    10326.00.178 МЗГ.pdf

    10326.04.362 МЗГ.pdf

    10326.04.608 МЗГ.pdf

    10326.04.703 МЗГ.pdf

    10326.04.704 МЗГ.pdf

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-60-00

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Наталья Петровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метзаготовка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:00 GMT +329.12.2020 11:0029.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048356Дата и время окончания срока приема заявок Метзаготовкаг. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 15:0022.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048356Подведение итогов не позднее Метзаготовкаг. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048356Подведение итогов не позднее Метзаготовкаг. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метзаготовка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844293/name/6020bf29981cd8.91087835

    08.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ось. Заготовка; 40ХН (10326.04.362 МЗГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Колесо. Заготовка; 65Г (10326.00.153 МЗГ)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Колесо. Заготовка; 65Г (10326.00.162 МЗГ)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Траверса. Заготовка; 45 (10326.04.605 МЗГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Гайка. Заготовка; 20 (10326.04.608 МЗГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Гайка. Заготовка; 20 (10326.04.703 МЗГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Траверса. Заготовка; 45 (10326.04.704 МЗГ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Колесо. Заготовка; 65Г (10326.00.176 МЗГ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Колесо. Заготовка; 65Г (10326.00.178 МЗГ)"

    Кол-во: 4

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