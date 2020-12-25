Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений по выбору Поставщика на поставку автокамер, автошин, ленты ободной в 1 квартале 2021 г., 1 тур, куратор Флусова О.В.

    Запрос предложений по выбору Поставщика на поставку автокамер, автошин, ленты ободной в 1 квартале 2021 г., 1 тур, куратор Флусова О.В.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048349Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автокамер, автошин, диска, ленты ободной в первом квартале 2021г.АчинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений по выбору Поставщика на поставку автокамер, автошин, ленты ободной в 1 квартале 2021 г., 1 тур, куратор Флусова О.В.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 08:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Приложение_2.docx

    Приглашение_к_отбору.docx

    Приложение___1.xls

    3._Приложение__3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-44-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Oksana.Flusova@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Флусова Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка автокамер, автошин, диска, ленты ободной в первом квартале 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048349Дата и время окончания срока приема заявок Закупка автокамер, автошин, диска, ленты ободной в первом квартале 2021г.Ачинск

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 12:0028.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048349Подведение итогов не позднее Закупка автокамер, автошин, диска, ленты ободной в первом квартале 2021г.Ачинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 12:0028.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048349Подведение итогов не позднее Закупка автокамер, автошин, диска, ленты ободной в первом квартале 2021г.Ачинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка автокамер, автошин, диска, ленты ободной в первом квартале 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    22.11

    Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автокамера 10.0/75-15.3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Автошина 10-16.5 SK-02 Mitas"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Автошина 10х75/15.3 Ф-201"

    Кол-во: 36

    "Позиция 4"

    "Автошина 11.00R20 И-68А"

    Кол-во: 11

    "Позиция 5"

    "Автошина 215/65 R16 К-393 Amtel Cruise"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Автошина 225/75R-16 сШИП"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Автошина 240R508 У-2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Автошина 240X508 М-149 R20"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Автошина 245/70 R16 К-214"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Автошина 295/80 R22.5 Kormoran Roads 2D"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "Автошина 315/80 R22.5"

    Кол-во: 11

    "Позиция 12"

    "Автошина 320R508 (12.00x20) ИД-304"

    Кол-во: 11

    "Позиция 13"

    "Автошина 425х85 R21 Кама-1260"

    Кол-во: 72

    "Позиция 14"

    "Автошина 7.00-12 16PR NorTec FT-214 ТТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Автошина Cordiant 245/70 R16 Off Road"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Автошина Hankook 225/75 R16 RW11 ш."

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Автошина Hankook 245/60 R18 RW11 ш."

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Автошина Nokian 185/75 R16 Hordman C3 ш."

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Автошина Yokohama 245/60 R18 Parada PA02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Кольцо уплот.OR3-35 R1441 CAI553204"

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "Лента обводная к автокамере 10.0/75-15.3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Шина 6.00-9 10PR Greckster Gold"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Маркетинговые исследования № 32211068839
    Поставка автошин
    Поставка автошин
    591748
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    971 894
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    Горводоканал
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211068136
    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора поставки шин для нужд ООО "Горводоканал" в 2022 году. ГВК-7
    Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора...
    591665
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 866 498
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП005631
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    349392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    7 238 904
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить