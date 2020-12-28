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    Главная / Торги / Поставка страховочных привязей и страховочных стропов в комплекте

    Поставка страховочных привязей и страховочных стропов в комплекте

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817980Дата и время окончания срока приема заявок Поставка страховочных привязей и страховочных стропов в комплекте614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009817980

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка страховочных привязей и страховочных стропов в комплекте

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 08:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    902_поставка_строп.rar

    Протокол32009817980_от_19.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-70-88

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    ski940@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шаймухаметова Кристина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка страховочных привязей и страховочных стропов в комплекте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 08:00 GMT +328.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817980Дата и время окончания срока приема заявок Поставка страховочных привязей и страховочных стропов в комплекте614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 08:0028.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817980Дата и время вскрытия заявок Поставка страховочных привязей и страховочных стропов в комплекте614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 08:0028.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817980Подведение итогов не позднее Поставка страховочных привязей и страховочных стропов в комплекте614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка страховочных привязей и страховочных стропов в комплекте

    Начальная цена

    159 945,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.199

    Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99.1

    Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830013/name/6006759324f522.64369363

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты"

    Кол-во: 99.00000

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