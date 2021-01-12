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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009817928
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика (марки Renault Kangoo, TOYOTA Camry, TOYOTA Corolla)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 08:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
Почтовый адрес
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Контактный телефон
+7 342 201-71-52
Факс
+7 342 201-71-44
Адрес электронной почты
palyanova@novogor.perm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пальянова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Пермь, ул. Чернышевского, 28
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика
Начальная цена
1 071 138,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
45.20.1
45.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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