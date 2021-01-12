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    Главная / Торги / выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика (марки Renault Kangoo, TOYOTA Camry, TOYOTA Corolla)

    выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика (марки Renault Kangoo, TOYOTA Camry, TOYOTA Corolla)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 07:0012.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817928Дата и время окончания срока приема заявок Работы по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика г.Пермь, ул. Чернышевского, 28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009817928

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    300

    Наименование закупки

    выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика (марки Renault Kangoo, TOYOTA Camry, TOYOTA Corolla)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 08:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    300.7z

    Прил.2_к_300.3.pdf

    Прил1_к_300.3.pdf

    300.3.pdf

    Прил.3_к_300.3.pdf

    300.3_от_19.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 15:0025.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817928Подведение итогов не позднее Работы по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика г.Пермь, ул. Чернышевского, 28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по сервисно-техническому обслуживанию, диагностике и ремонту автотранспортных средств Заказчика

    Начальная цена

    1 071 138,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    45.20.1

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20

    Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829179/name/60054cc94eb035.84514464

    18.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829177/name/60054cbddde0b0.68176748

    18.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829176/name/60054cb4012d25.98487380

    18.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829180/name/60054ccf3ab2a0.41846682

    18.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830869/name/6007c4a6d0f5f3.96332583

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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