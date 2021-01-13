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    Главная / Торги / Поставка Catapiler

    Поставка Catapiler

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048352Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048352

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Catapiler

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_Catapiler.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-58-19

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Irina.Matveenko@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матвеенко Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048352Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048352Дата и время вскрытия заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 09:0020.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048352Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048352Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    120

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Способ и место поставки: автотранспортной компанией до г.Тарко-Сале, ОБП п.Пионерный, центральный склад ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», с обязательным оформлением транспортной накладной.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 (сто) % от общей стоимости Товара в размере _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) - _______ (сумма прописью) рублей копеек, уплачивается Покупателем в течение 60 (прописью) календарных дней с момента подписания Покупателем товарной накладной (по форме ТОРГ-12), при условии наличия у Покупателя оригиналов Договора, счета-фактуры, документов первичного учета и документов,
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение_Catapiler.xlsx

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соленоид актуатора в сборе Solenoid Assembly №101-9528"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кольцо уплотнительное для соленоида актуатора O-Ring №033-6032"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Узел поршневой актуатора № 211-8177"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Комплект ремонтный сбросного клапана Contents of the №422-9537 Repair Kit"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Соленоид подачи топливного газа VALVE GP-SOLENOID №538-8794"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Экран термозащитный "Caterpillar" кат.№199-8962L (левый)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Датчик температуры Caterpillar 383-2992"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Датчик температуры 383-2991"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Элемент фильтрующий HIFI SN 40212"

    Кол-во: 32

    "Позиция 10"

    "Шланг 1N3134"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Фильтр топливного газа Filter element GP-FUEL (GAS) № 322 - 4985"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Стопор контрольного газового клапана №253-0859"

    Кол-во: 32

    "Позиция 13"

    "Датчик камеры сгорания 159-3219"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Клапан 253-0857"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Шланг 6N3792"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Клапан гидравлической системы Caterpillar кат.№176-3586"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Датчик температуры кат.№337-6968"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Теплообменник 1W5200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Подушка "Виброкон" Caterpillar кат.№9Y-9480"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Сенсор 388-1307 Caterpillar (воздух - газ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Актуатор топливный 2118175"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Трансформатор 310-3180"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Патрубок Caterpillar 4W3637"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Шланг 202-2624"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Прокладка №227-4056"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Прокладка № 227-9012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Втулка №161-1201"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Уплотнение №6V-5041"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Пластина № 6I-1644"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Вал № 6I-1645"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Компенсатор 183-7232"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Прокладка 227-9012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Адаптер 7W-3709"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Прокладка 7W-3269"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Прокладка 1S-5772"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Корпус заслонки 146-8381"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Трансформатор 310-3180"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Прокладка 247-3796"

    Кол-во: 24

    "Позиция 39"

    "Актуатор топливный 2118175"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Прокладка 4W-7749"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Прокладка 7W3688"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "уплотнение на клапан термостата системы охлаждения двигателя, Caterpillar 3S-9643"

    Кол-во: 32

    "Позиция 43"

    "Кольцо уплотнительное 6V1454"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Уплотнение 8T-1919_x000D_"

    Кол-во: 16

    "Позиция 45"

    "Прокладка 3P-0655"

    Кол-во: 24

    "Позиция 46"

    "Кольцо уплотнительное кат.№259-4600"

    Кол-во: 32

    "Позиция 47"

    "Корпус дроссельной заслонки кат.№ 6I-0733"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Штанга кат.№ 454-7100"

    Кол-во: 48

    "Позиция 49"

    "Адаптер датчика горения кат. №188-4926"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Вал вентилятора ACE 2.1875/47.5/4.25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Насос FT10A-AA-BBAB-B1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Прокладка 4W-7749"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Прокладка 7W3688"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "уплотнение на клапан термостата системы охлаждения двигателя, Caterpillar 3S-9643"

    Кол-во: 24

    "Позиция 55"

    "Кольцо уплотнительное 6V1454"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Уплотнение 8T-1919"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Прокладка 269-7885"

    Кол-во: 18

    "Позиция 58"

    "Кольцо уплотнительное кат.№259-4600"

    Кол-во: 24

    "Позиция 59"

    "Прокладка 247-3796"

    Кол-во: 18

    "Позиция 60"

    "Кольцо уплотнительное 6V-8398"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Кольцо уплотнительное 3J-1907"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Кольцо уплотнительное 033-6032"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Электроклапан актуатора 101-9528"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Шланг 2022624"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Датчик давления охлаждающей жидкости 2766793"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Датчик температуры Caterpillar 3832992"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Датчик температуры 3832991"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Трансформатор 310-3180"

    Кол-во: 16

    "Позиция 69"

    "Регулятор давления Caterpillar 1763586"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Датчик зажигания 159-3219"

    Кол-во: 32

    "Позиция 71"

    "Датчик температуры 1308299"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Датчик температуры Caterpillar 2715584"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Свеча зажигания Caterpillar, арт. 4797702"

    Кол-во: 32

    "Позиция 74"

    "Прокладка 7W-3269"

    Кол-во: 6

    "Позиция 75"

    "Адаптер 7W-3709"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Мембрана 2071331"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Актуатор топливный 2118175"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Датчик OXY 1412494"

    Кол-во: 3

    "Позиция 79"

    "Гидравлический актуатор 1187590"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Ремень генератора 1417116"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Трансформер 232-6346"

    Кол-во: 16

    "Позиция 82"

    "Магнитный узел ARIEL кат.№ A-6506 _x000D_ DNFT MAGNET ASSY,TRAB, 7/16-20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Датчик температуры Caterpillar 3832992"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Датчик температуры 1308299"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Датчик температуры 3832991"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Датчик температуры (термопара) ТРИД ТП зав№Т17ТО784. Код условного обозначения - ТП-СП19.330"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Переключатель Caterpillar 2113504"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Датчик потока масла DNFT-TO-PRX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Датчик оборотов двигателя CAT каталож. № 106-0543"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Датчик положения распредвала 1918305"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Датчик потока лубрикаторной смазки ARIEL А-10753"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Сенсор 1022240"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Датчик температуры Caterpillar 3832992"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Датчик температуры Caterpillar 3832984"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Датчик температуры Caterpillar 3832980"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Датчик температуры Caterpillar 2715584"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Датчик температуры 3832991"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Датчик температуры 3832985"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Датчик температуры 2644297"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Датчик температуры 1308299"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Датчик положения распредвала 1918305"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Датчик камеры сгорания 1593219"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Датчик давления масла 1376645"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Датчик давления масел 2904619"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Датчик давления масел 2076859"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Датчик давления масел 1638523"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Датчик давления 1101168"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Датчик температуры 1022240"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Датчик оборотов магнитный Caterpillar 7С1897"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Датчик оборотов 1935517"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Датчик детонации 1634411"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Датчик детонации 1420215"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Датчик давления масла 1638516"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Датчик давления 1501240"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Датчик OXY 1412494"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Датчик 3Е1854"

    Кол-во: 1

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