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Номер извещения
ГП048352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Catapiler
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 08:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-58-19
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Irina.Matveenko@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеенко Ирина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 08:00 GMT +313.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048352Дата и время окончания срока приема заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 08:0013.01.2021 08:0013.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048352Дата и время вскрытия заявок Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 09:0020.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048352Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
20.01.202120.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048352Подведение итогов не позднее Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)Тюменская область
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик в течение срока действия настоящего Договора обязуется поставлять Товар, а Покупатель принимать и оплачивать Товар в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора, а также в ассортименте, количестве и по ценам, определяемым Сторонами в Спецификациях, прилагаемых к настоящему Договору и являющихся его неотъемлемой частью Поставка измерительных приборов (Коммерческие предложения будут приняты в работу в случае предложения более 70 % от общего объема согласно Задания на поставку, ЛОТ является делимым)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
120
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Способ и место поставки: автотранспортной компанией до г.Тарко-Сале, ОБП п.Пионерный, центральный склад ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», с обязательным оформлением транспортной накладной.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
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Документация лота
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