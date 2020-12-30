Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата услуг за хранение осуществляется в течение 90 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих выполнение услуг