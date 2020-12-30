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    Главная / Торги / оказание услуг по хранению взрывчатых материалов

    оказание услуг по хранению взрывчатых материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048344Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по хранению взрывчатых материаловСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048344

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    оказание услуг по хранению взрывчатых материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 07:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол___006__Подведения_итогов.doc

    Приложение__1_Итоговое_заключение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Самаранефтегеофизика
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Юридический адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Почтовый адрес

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Контактный телефон

    +7 846 336-59-27 доб. 300

    Факс

    +7 846 336-63-00

    Адрес электронной почты

    BochkovskayaTG@sngeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочковская Татьяна Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по хранению взрывчатых материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:30 GMT +330.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048344Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по хранению взрывчатых материаловСамара

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 10:3030.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048344Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по хранению взрывчатых материаловСамара

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 15:0015.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048344Подведение итогов не позднее оказание услуг по хранению взрывчатых материаловСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048344Подведение итогов не позднее оказание услуг по хранению взрывчатых материаловСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по хранению взрывчатых материалов

    Начальная цена

    1 671 765,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Прописано в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По местонахождению исполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата услуг за хранение осуществляется в течение 90 календарных дней, но не ранее чем через 45 календарных дней с даты подписания актов или иных документов, подтверждающих выполнение услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО СНГЕО
    Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО

    Адрес местонахождения

    443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21

    Классификатор ОКПД2

    52.10.19

    Услуги по складированию и хранению прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    18.12.2020

    Проект договора

    18.12.2020

    Техническое задание

    18.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827996/name/60014052697da0.69867614

    15.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827997/name/600140570682c4.94406214

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "оказание услуг по хранению взрывчатых материалов"

    Кол-во:

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