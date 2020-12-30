www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048344
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по хранению взрывчатых материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 07:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Почтовый адрес
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
Контактный телефон
+7 846 336-59-27 доб. 300
Факс
+7 846 336-63-00
Адрес электронной почты
BochkovskayaTG@sngeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочковская Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по хранению взрывчатых материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:30 GMT +330.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048344Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по хранению взрывчатых материаловСамара
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 10:3030.12.2020 10:3030.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048344Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по хранению взрывчатых материаловСамара
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 15:0015.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048344Подведение итогов не позднее оказание услуг по хранению взрывчатых материаловСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по хранению взрывчатых материалов
Начальная цена
1 671 765,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Прописано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По местонахождению исполнителяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО СНГЕО
Все закупки и тендеры ПАО СНГЕО
Адрес местонахождения
443030, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Спортивная, 21
52.10.19
Документация лота
Кол-во:
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