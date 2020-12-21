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Номер извещения
ГП048345
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
06-ЗЦ-ПТО УКС-2020 «Выполнение пусконаладочных работ (ПНР) «без нагрузки» и «под нагрузкой» объектов: блок сепараторов-пробкоуловителей 11СП-1,2 (поз. 601.2), блок сепаратора газа 11С-1 (поз. 601.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторожде-ния; блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-2-1,2 (поз. 602.3), блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-3-1,2 (поз. 602.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторождения; блок сепаратора свечного С-1 в составе куста газовых скважин №U61, куста газовых скважин №U64, куста газовых скважин №U69, куста газовых скважин №U71 Самбургского месторождения»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
18.12.2020 07:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-03 доб. 805
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Andrey.Chemezov@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чемезов Андрей Павлович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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«Выполнение пусконаладочных работ (ПНР) «без нагрузки» и «под нагрузкой» объектов: блок сепараторов-пробкоуловителей 11СП-1,2 (поз. 601.2), блок сепаратора газа 11С-1 (поз. 601.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторожде-ния; блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-2-1,2 (поз. 602.3), блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-3-1,2 (поз. 602.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторождения; блок сепаратора свечного С-1 в составе куста газовых скважин №U61, куста газовых скважин №U64, куста газовых скважин №U69, куста газовых скважин №U71 Самбургского месторождения»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 08:00 GMT +321.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048345Дата и время окончания срока приема заявок «Выполнение пусконаладочных работ (ПНР) «без нагрузки» и «под нагрузкой» объектов: блок сепараторов-пробкоуловителей 11СП-1,2 (поз. 601.2), блок сепаратора газа 11С-1 (поз. 601.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторожде-ния; блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-2-1,2 (поз. 602.3), блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-3-1,2 (поз. 602.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторождения; блок сепаратора свечного С-1 в составе куста газовых скважин №U61, куста газовых скважин №U64, куста газовых скважин №U69, куста газовых скважин №U71 Самбургского месторождения»Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 08:0021.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048345Дата и время вскрытия заявок «Выполнение пусконаладочных работ (ПНР) «без нагрузки» и «под нагрузкой» объектов: блок сепараторов-пробкоуловителей 11СП-1,2 (поз. 601.2), блок сепаратора газа 11С-1 (поз. 601.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторожде-ния; блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-2-1,2 (поз. 602.3), блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-3-1,2 (поз. 602.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторождения; блок сепаратора свечного С-1 в составе куста газовых скважин №U61, куста газовых скважин №U64, куста газовых скважин №U69, куста газовых скважин №U71 Самбургского месторождения»Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 08:0028.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048345Подведение итогов не позднее «Выполнение пусконаладочных работ (ПНР) «без нагрузки» и «под нагрузкой» объектов: блок сепараторов-пробкоуловителей 11СП-1,2 (поз. 601.2), блок сепаратора газа 11С-1 (поз. 601.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторожде-ния; блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-2-1,2 (поз. 602.3), блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-3-1,2 (поз. 602.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторождения; блок сепаратора свечного С-1 в составе куста газовых скважин №U61, куста газовых скважин №U64, куста газовых скважин №U69, куста газовых скважин №U71 Самбургского месторождения»Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 08:0028.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048345Подведение итогов не позднее «Выполнение пусконаладочных работ (ПНР) «без нагрузки» и «под нагрузкой» объектов: блок сепараторов-пробкоуловителей 11СП-1,2 (поз. 601.2), блок сепаратора газа 11С-1 (поз. 601.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторожде-ния; блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-2-1,2 (поз. 602.3), блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-3-1,2 (поз. 602.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторождения; блок сепаратора свечного С-1 в составе куста газовых скважин №U61, куста газовых скважин №U64, куста газовых скважин №U69, куста газовых скважин №U71 Самбургского месторождения»Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Выполнение пусконаладочных работ (ПНР) «без нагрузки» и «под нагрузкой» объектов: блок сепараторов-пробкоуловителей 11СП-1,2 (поз. 601.2), блок сепаратора газа 11С-1 (поз. 601.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторожде-ния; блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-2-1,2 (поз. 602.3), блок теплообменников "конденсат-конденсат" 3/30Т-3-1,2 (поз. 602.3) в составе УДК-3 УКПГ Самбургского месторождения; блок сепаратора свечного С-1 в составе куста газовых скважин №U61, куста газовых скважин №U64, куста газовых скважин №U69, куста газовых скважин №U71 Самбургского месторождения»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
Кол-во: 1
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