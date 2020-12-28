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    Главная / Торги / Оказание услуг по содержанию помещений АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Оказание услуг по содержанию помещений АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 06:2928.12.2020 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817852Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке помещенийПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009817852

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по содержанию помещений АО «Газпром газораспределение Пермь» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    18.12.2020 07:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_2___Техническая_часть_ЛОТ_2.zip

    Приложение_2___Техническая_часть_ЛОТ_1.zip

    Приложение_1___Проект_договора_по_лоту_1__2.doc

    Документация__173_2020_МИ__редакция_1_.docx

    Извещение_173_2020_МИ__редакция_1_.doc

    Протокол_итоговый_173_2020_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке помещений

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817852Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке помещенийПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке помещений

    Начальная цена

    29 233 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    81.29

    Услуги по чистке и уборке прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29

    Деятельность по чистке и уборке прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822231/name/5feb0b792a1407.26912132

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке прочая"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту нежилых помещений и объектов инфраструктуры

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817852Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту нежилых помещений и объектов инфраструктурыПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту нежилых помещений и объектов инфраструктуры

    Начальная цена

    11 445 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    81

    Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по обслуживанию зданий и территорий"

    Кол-во: 1

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