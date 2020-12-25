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    Главная / Торги / Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"

    Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817933Дата и время окончания срока приема заявок Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009817933

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054541-369-2020

    Наименование закупки

    Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    18.12.2020 08:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Kucherenko.VO@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кучеренко Виктор Олегович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817933Дата и время окончания срока приема заявок Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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