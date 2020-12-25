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Номер извещения
32009817933
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
18.12.2020 08:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-16-20
Адрес электронной почты
Kucherenko.VO@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кучеренко Виктор Олегович
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817933Дата и время окончания срока приема заявок Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поддержка службы Help на ПО АСТУЭ/АСДУ и оборудования ООО "НПО "МИР"
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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