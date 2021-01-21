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    Главная / Торги / ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052

    ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.01.2021 12:0021.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060514Дата и время окончания срока приема заявок ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060514

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-40-14

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AleksandrProkofev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокофьев Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.01.2021 12:00 GMT +321.01.2021 12:0021.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060514Дата и время окончания срока приема заявок ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    18.03.2021 15:0018.03.2021 15:0018.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060514Подведение итогов не позднее ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.03.202118.03.2021 15:0018.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060514Подведение итогов не позднее ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение по согласованному графику.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.92.40.140

    Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ чертежи

    18.01.2021

    Договор

    18.01.2021

    Уведомление

    18.01.2021

    Закупочная документация

    18.01.2021

    Существенные условия поставки

    18.01.2021

    Спецификация

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ ГРОХОТА ГСТ-82 Ч.44052"

    Кол-во: 6

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