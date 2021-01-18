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Номер извещения
32009817621
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка СЗЧ для портального крана "Альбатрос" зав. 1094440, 1973 года выпуска
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 05:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
Почтовый адрес
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
Контактный телефон
+423 312 03 213 доб. 9136
Факс
+7 42331 2-03-21
Адрес электронной почты
Darya.Nesova@mechelgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Несова Дарья Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Хасанский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка блоков пуско-регулирующих сопративлений механизма повоота п/к "Альбатрос"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка блоков пуско-регулирующих сопративлений механизма повоота п/к "Альбатрос"
Начальная цена
528 823,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Торговый порт Посьет», 692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
Адрес местонахождения
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,
692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41
27.90.82
27.90
Документация лота
Кол-во: 2
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