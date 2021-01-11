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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009819293
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Курьерские услуги
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
18.12.2020 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Курьерские услуги
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819293Дата и время окончания срока приема заявок Курьерские услугиНовосибирск
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 08:00GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819293Дата и время вскрытия заявок Курьерские услугиНовосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.202118.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009819293Дата окончания срока рассмотрения заявок Курьерские услугиНовосибирск
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 13:0022.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819293Подведение итогов не позднее Курьерские услугиНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Курьерские услуги
Начальная цена
1 873 672,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (Приложение № 8)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. НовосибирскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
53.20.11
53.20
Документация лота
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