Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2021 г. Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, 100 % оплата в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета после подписания акта приемки груза или акта приемки документов. В случае если победителем конкурса будет являться субъект малого или среднего предпринимательства оплата будет осуществляться в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (пункт 14.3 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")