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    Главная / Торги / Курьерские услуги

    Курьерские услуги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819293Дата и время окончания срока приема заявок Курьерские услугиНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Курьерские услуги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    18.12.2020 11:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Документация.doc

    Итоги_Курьерские_услуги.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Курьерские услуги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819293Дата и время окончания срока приема заявок Курьерские услугиНовосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 08:00GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819293Дата и время вскрытия заявок Курьерские услугиНовосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.202118.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009819293Дата окончания срока рассмотрения заявок Курьерские услугиНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 13:0022.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819293Подведение итогов не позднее Курьерские услугиНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819293Подведение итогов не позднее Курьерские услугиНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Курьерские услуги

    Начальная цена

    1 873 672,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием конкурсной документации (Приложение № 8)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. НовосибирскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2021 г. Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, 100 % оплата в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с момента получения Заказчиком счета после подписания акта приемки груза или акта приемки документов. В случае если победителем конкурса будет являться субъект малого или среднего предпринимательства оплата будет осуществляться в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (пункт 14.3 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    53.20.11

    Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    53.20

    Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833105/name/600a8109626397.64692400

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность"

    Кол-во:

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