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Номер извещения
ГП048341
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
(33686) Блок дистанционного управления БДУ-П Блок дистанционного управления БДУ-П Фотореле ФР-601 Контактор вакуумный КВ-1 14/400-32 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/250-33 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/160-63-Г 110В - 4033-3 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,16 У3 0,16 K.VA ГОСТ 19294-84 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,05 У3 0,05 K.VA ТУ16-671.127-85 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,25 У3 0,25 K.VA ТУ16-671.127-85 Реле промежуточное РП21-003
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 04:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-95
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
godunov.e@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Годунов Егор Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Блок дистанционного управления БДУ-П Блок дистанционного управления БДУ-П Фотореле ФР-601 Контактор вакуумный КВ-1 14/400-32 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/250-33 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/160-63-Г 110В - 4033-3 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,16 У3 0,16 K.VA ГОСТ 19294-84 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,05 У3 0,05 K.VA ТУ16-671.127-85 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,25 У3 0,25 K.VA ТУ16-671.127-85 Реле промежуточное РП21-003
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048341Дата и время окончания срока приема заявок Блок дистанционного управления БДУ-П Блок дистанционного управления БДУ-П Фотореле ФР-601 Контактор вакуумный КВ-1 14/400-32 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/250-33 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/160-63-Г 110В - 4033-3 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,16 У3 0,16 K.VA ГОСТ 19294-84 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,05 У3 0,05 K.VA ТУ16-671.127-85 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,25 У3 0,25 K.VA ТУ16-671.127-85 Реле промежуточное РП21-003 Москва
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 00:3028.12.2020 00:3028.12.2020 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048341Подведение итогов не позднее Блок дистанционного управления БДУ-П Блок дистанционного управления БДУ-П Фотореле ФР-601 Контактор вакуумный КВ-1 14/400-32 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/250-33 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/160-63-Г 110В - 4033-3 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,16 У3 0,16 K.VA ГОСТ 19294-84 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,05 У3 0,05 K.VA ТУ16-671.127-85 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,25 У3 0,25 K.VA ТУ16-671.127-85 Реле промежуточное РП21-003 Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
28.12.202028.12.2020 00:3028.12.2020 00:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048341Подведение итогов не позднее Блок дистанционного управления БДУ-П Блок дистанционного управления БДУ-П Фотореле ФР-601 Контактор вакуумный КВ-1 14/400-32 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/250-33 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/160-63-Г 110В - 4033-3 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,16 У3 0,16 K.VA ГОСТ 19294-84 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,05 У3 0,05 K.VA ТУ16-671.127-85 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,25 У3 0,25 K.VA ТУ16-671.127-85 Реле промежуточное РП21-003 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок дистанционного управления БДУ-П Блок дистанционного управления БДУ-П Фотореле ФР-601 Контактор вакуумный КВ-1 14/400-32 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/250-33 110В - 4033-3 Контактор вакуумный КВ-1 14/160-63-Г 110В - 4033-3 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,16 У3 0,16 K.VA ГОСТ 19294-84 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,05 У3 0,05 K.VA ТУ16-671.127-85 Трансформатор собственных нужд ОСВР1-0,25 У3 0,25 K.VA ТУ16-671.127-85 Реле промежуточное РП21-003
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
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