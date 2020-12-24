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    Главная / Торги / Поставка электродов для подводных сварочных работ

    Поставка электродов для подводных сварочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 04:0024.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048339Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов для подводных сварочных работр.п. ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048339

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электродов для подводных сварочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    18.12.2020 03:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048339_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Контактный телефон

    +7 4212 91-90-98 доб. 108

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    bokareva@vtu27.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бокарева Юлия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    р.п. Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродов для подводных сварочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 04:00 GMT +324.12.2020 04:0024.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048339Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов для подводных сварочных работр.п. Ванино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 04:0024.12.2020 04:0024.12.2020 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048339Дата и время вскрытия заявок Поставка электродов для подводных сварочных работр.п. Ванино

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 16:0011.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048339Подведение итогов не позднее Поставка электродов для подводных сварочных работр.п. Ванино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048339Подведение итогов не позднее Поставка электродов для подводных сварочных работр.п. Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов для подводных сварочных работ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципального района, в районе мыса Ая, в северной части бухты МучкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются поставщиком. Конкурсные заявки должны содержать окончательное ценовое предложение с учетом всех расходов Исполнителя по реализации поставки Товаров Заказчику (включая доставку до строительной площадки Заказчика). Все цены и суммы в предложении должны быть указаны в рублях, конечными и содержать НДС, учтенной по ставке 20%. Для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), предоставление информационного письма, в котором налоговый орган подтвердит факт получения заявления о переходе на УСН. Заказчиком предусматривается возможность осуществления авансового платежа в размере суммарно до 30% от Цены Договора при условии предоставления Независимой банковской гарантии на возврат авансового платежа. Приемлемыми банками-эмитентами являются: ГПБ, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Россельхозбанк. Окончательно размер авансового платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры. Окончательная оплата производится по факту доставки и приемки Товара, после подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Размер окончательного платежа определяется по предложению Претендента и по результату конкурсной процедуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВТУ
    Все закупки и тендеры АО ВТУ

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Пионерская, дом 38

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, р.п. Ванино, Клубная, дом 22

    Классификатор ОКПД2

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Анкета

    31.12.2020

    Форма предложения

    31.12.2020

    Договор поставки

    31.12.2020

    Закупочная документация

    31.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824634/name/5ffb8d8dda5e56.19053859

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электроды для сварки Hidroweld или broco 4.0/350"

    Кол-во: 4583

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