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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты зданий (сооружений) АО «Торговый порт Посьет»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты зданий (сооружений) АО «Торговый порт Посьет»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817473Дата и время окончания срока приема заявок Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защитыХасанский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009817473

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    268-20/ХД/ГПБ

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты зданий (сооружений) АО «Торговый порт Посьет»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 02:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИП_ЭТП_10.02.2021.pdf

    Закупочная_документация___ЭТП.docx

    Перечень_оборудования_ЭТП.xlsx

    Регламент_проведения_ТО_ЭТП.docx

    Техническое_Задание_ЭТП.docx

    Проект_Договора_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Юридический адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Контактный телефон

    +423 312 03 213 доб. 9136

    Факс

    +7 42331 2-03-21

    Адрес электронной почты

    Darya.Nesova@mechelgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Несова Дарья Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Хасанский район

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817473Дата и время окончания срока приема заявок Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защитыХасанский район

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 10:0026.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817473Подведение итогов не позднее Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защитыХасанский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817473Подведение итогов не позднее Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защитыХасанский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ежемесячное техническое обслуживание средств противопожарной защиты

    Начальная цена

    5 486 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим Заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Торговый порт Посьет» (692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи работ. В случае заключения договора по результатам закупочной процедуры с субъектом малого или среднего предпринимательства, оплата Заказчиком будет производиться путем перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания документа об оказании услуг по Договору.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Все закупки и тендеры АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ

    Адрес местонахождения

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41,

    692705, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Р-Н ХАСАНСКИЙ, ПГТ ПОСЬЕТ, УЛ ПОРТОВАЯ, 41

    Классификатор ОКПД2

    81.10.10.000

    Услуги по обслуживанию помещений комплексные

    Классификатор ОКВЭД2

    81.10

    Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/846254/name/6023830b030991.99842231

    10.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию средств противопожарной защиты зданий (сооружений) АО «Торговый порт Посьет» "

    Кол-во: 1.00000

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