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    Главная / Торги / 414/17.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка электродов

    414/17.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 15:3019.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048333Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048333

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    414/17.12.20/ПТМ/КО/Э

    Наименование закупки

    414/17.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    17.12.2020 21:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Продление

    Документация_о_закупке_ДЗО_КО_эл.ф.__кроме_223_ФЗ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электродов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 15:30 GMT +319.01.2021 15:3019.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048333Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электродов Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 06:0020.01.2021 06:0020.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048333Дата и время вскрытия заявок Поставка электродов Салават

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2021 12:0015.03.2021 12:0015.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048333Подведение итогов не позднее Поставка электродов Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.03.202115.03.2021 12:0015.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048333Подведение итогов не позднее Поставка электродов Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электродов

    Начальная цена

    557 354,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электродов"

    Кол-во:

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