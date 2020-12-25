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Номер извещения
32009817445
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, машин и механизмов от поломок, убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
17.12.2020 23:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
Контактный телефон
+7 499 580-49-99 доб. 43293
Факс
+7 499 580-49-98
Адрес электронной почты
VAStepanov@amurgpz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Виктор Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817445Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817445Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)Москва
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 23:0029.12.2020 23:0029.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 23:0029.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)
Начальная цена
4 103 144,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
Адрес местонахождения
676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный
117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1
66.22.10.000
66.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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