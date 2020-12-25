Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, машин и механизмов от поломок, убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)

    Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, машин и механизмов от поломок, убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817445Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009817445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    081

    Наименование закупки

    Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, машин и механизмов от поломок, убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    17.12.2020 23:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_081.doc

    Документация_081.zip

    Протокол_итоги_081.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Юридический адрес

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Контактный телефон

    +7 499 580-49-99 доб. 43293

    Факс

    +7 499 580-49-98

    Адрес электронной почты

    VAStepanov@amurgpz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Виктор Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817445Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817445Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 23:0029.12.2020 23:0029.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 23:0029.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817445Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, страхованию машин и механизмов от поломок, страхование убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)

    Начальная цена

    4 103 144,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

    Адрес местонахождения

    676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный

    117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1

    Классификатор ОКПД2

    66.22.10.000

    Услуги страховых агентов и брокеров

    Классификатор ОКВЭД2

    66.22

    Деятельность страховых агентов и брокеров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824376/name/5fedb4a349b3b7.81677880

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность страховых агентов и брокеров"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225609
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    Поставка приемопередающих устройств и радиостанций с ЗИП.
    591755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211061784
    Поставка средств индивидуальной защиты
    Поставка средств индивидуальной защиты
    590735
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 913 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО НПЦАП
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083339
    Обогреватель и кондиционеры автомобильные
    Обогреватель и кондиционеры автомобильные
    593988
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    123 763
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083356
    Поставка лицензии МойОфис Профессиональный
    Поставка лицензии МойОфис Профессиональный
    594020
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    1 086 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП012808
    Поставка хладона для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году (0142/00004/П/17.01.2022)
    Поставка хладона для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году...
    587189
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 950 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211083367
    на право заключения договора на поставку пунктов контрольно-измерительных (021-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку пунктов контрольно-измерительных (021-Т/2022)
    594018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    191 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211083342
    Автозапчасти для Маз, Камаз, ПАЗ
    Автозапчасти для Маз, Камаз, ПАЗ
    593975
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    189 227
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО МОЭК
    Маркетинговые исследования № 32211028525
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК Системы учета» (0143-МЕ)
    Передача неисключительных прав на использование программного обеспечения для нужд АО «МОЭК...
    585080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    637 266
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить