Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, машин и механизмов от поломок, убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009817445 Уникальный номер закупки Номер закупки 081 Наименование закупки Оказание услуг по страхованию имущества предприятий, машин и механизмов от поломок, убытков от перерыва в производстве (включая страхование от терроризма и диверсии и страхование гражданской ответственности) Валюта процедуры RUB Способ закупки Открытый конкурентный отбор в электронной форме Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК Юридический адрес 676450, Российская Федерация, Амурская область, Свободный, Территория ТОСЭР, Свободный Почтовый адрес 117342, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское,поселок Газопровод, дом 101, к.1 Контактный телефон +7 499 580-49-99 доб. 43293 Факс +7 499 580-49-98 Адрес электронной почты VAStepanov@amurgpz.ru Ф.И.О. контактного лица Степанов Виктор Анатольевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Амурская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru