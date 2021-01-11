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Номер извещения
32009817286
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для ОАО "Аэропорт Анапа"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 20:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-11-60
Факс
Адрес электронной почты
Y.Chernenko@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Черненко Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
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Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для ОАО "Аэропорт Анапа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 15:00 GMT +311.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817286Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для ОАО "Аэропорт Анапа" 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 15:0011.01.2021 15:0011.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817286Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для ОАО "Аэропорт Анапа" 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт тер
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для ОАО "Аэропорт Анапа"
Начальная цена
325 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
353447, Краснодарский край, Анапский р-н, Анапа г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
26.20.40.190
26.20
Документация лота
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