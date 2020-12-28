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    Главная / Торги / Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг

    Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048315Дата и время окончания срока приема заявок Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048315

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 19:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-51-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    DostavalovaMY@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Доставалова Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048315Дата и время окончания срока приема заявок Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 07:0028.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048315Дата и время вскрытия заявок Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 09:0028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048315Подведение итогов не позднее Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048315Подведение итогов не позднее Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отвод Ст20 76х4 90ГР -20 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ80 - 10 шт Отвод стальной под угл 90град ДУ100 - 10 шт Труба водогазопроводная ф12х2,8 - 40 кг Труба водогазопроводная Ду20х2,8 - 50 кг Труба водогазопроводная Ду25х3,2 - 80 кг Труба водогазопроводная Ду32х3,2 - 100 кг Труба водогазопроводная Ду50х3,5 - 100 кг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 ч. ГК РФ, ст. 1057-1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и отставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Каменск-Уральский, ул.Заводская, д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению);
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    42.21.11.114

    Отвод от трубопровода магистрального для перекачки нефтепродуктов (нефтепровод)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод Ст20 76х4 90ГР"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Отвод стальной под угл 90град ДУ80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Отвод стальной под угл 90град ДУ100 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Труба водогазопроводная ф12х2,8 "

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Труба водогазопроводная Ду20х2,8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Труба водогазопроводная Ду25х3,2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Труба водогазопроводная Ду32х3,2 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Труба водогазопроводная Ду50х3,5"

    Кол-во: 100

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