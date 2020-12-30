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    Главная / Торги / Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт Сочи»

    Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт Сочи»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009819334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт Сочи»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реестр_изменений_СО_2_23.12.docx

    ЗД_ЗК_МАС_картридж_публикация_v3.doc

    Протокол_СО_007444_итог.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    Y.Chernenko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Черненко Ю.В. Не

    Место рассмотрения предложений

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 15:00 GMT +330.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 15:0030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819334Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819334Подведение итогов не позднее Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»

    Начальная цена

    3 571 079,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829963/name/60066deacd47a8.54665056

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт Сочи»"

    Кол-во:

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