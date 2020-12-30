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Номер извещения
32009819334
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт Сочи»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
18.12.2020 11:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-11-60
Факс
Адрес электронной почты
Y.Chernenko@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Черненко Ю.В. Не
Место рассмотрения предложений
354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 15:00 GMT +330.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009819334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 15:0030.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009819334Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.01.202118.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009819334Подведение итогов не позднее Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт тер
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Сочи»
Начальная цена
3 571 079,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
354340, Краснодарский край, Сочи г, Аэропорт терРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Адрес местонахождения
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ
26.20.40.190
26.20
Документация лота
Кол-во:
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