Поставка дозиметра-радиометра ДРБП-03 (в комплектации с блоками БДГ-01, БДБА-02) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009817239 Уникальный номер закупки Номер закупки 746 Наименование закупки Поставка дозиметра-радиометра ДРБП-03 (в комплектации с блоками БДГ-01, БДБА-02) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ Юридический адрес 105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2, Почтовый адрес 105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2 Контактный телефон +7 499 265-76-79 Факс -- Адрес электронной почты fbuz020@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица Сараскина Яна Дмитриевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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