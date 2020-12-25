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Номер извещения
32009817239
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дозиметра-радиометра ДРБП-03 (в комплектации с блоками БДГ-01, БДБА-02) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 19:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,
Почтовый адрес
105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2
Контактный телефон
+7 499 265-76-79
Факс
--
Адрес электронной почты
fbuz020@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сараскина Яна Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка дозиметра-радиометра ДРБП-03 (в комплектации с блоками БДГ-01, БДБА-02) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817239Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дозиметра-радиометра ДРБП-03 (в комплектации с блоками БДГ-01, БДБА-02) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817239Дата и время вскрытия заявок Поставка дозиметра-радиометра ДРБП-03 (в комплектации с блоками БДГ-01, БДБА-02) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 23:5925.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817239Подведение итогов не позднее Поставка дозиметра-радиометра ДРБП-03 (в комплектации с блоками БДГ-01, БДБА-02) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дозиметра-радиометра ДРБП-03 (в комплектации с блоками БДГ-01, БДБА-02) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
Начальная цена
163 928,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
Все закупки и тендеры ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
Адрес местонахождения
105066, Г МОСКВА, ПЕР 1-Й БАСМАННЫЙ, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2,
105066, Г МОСКВА, ПЕР БАСМАННЫЙ 1-Й, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 2
26.51.41.110
26.51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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