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    Главная / Торги / Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817172Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009817172

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 19:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реестр_изменений_КР_29.11.docx

    ЗД_ЗК_КР_картридж_публикация_v3.doc

    Реестр_изменений_18.12.2020.docx

    Протокол_КР_006473_итоговый.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-11-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    Y.Chernenko@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Черненко Юлия Не указано

    Место рассмотрения предложений

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:00 GMT +312.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817172Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 15:0012.01.2021 15:0012.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817172Дата и время вскрытия заявок Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.02.202109.02.2021 15:0009.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817172Подведение итогов не позднее Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»

    Начальная цена

    1 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829676/name/6005926dedbf81.80143034

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка картриджей к печатной техники в 2021 году для Акционерного общества «Международный аэропорт «Краснодар»"

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