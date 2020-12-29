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Наименование процедуры
Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Коми, г. Воркута
Номер извещения
ГП048311
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газтехлизинг
Предмет договора
Аукцион на право заключения договора купли-продажи (количество, ассортимент и индивидуализирующие признаки ОС, указаны в документации к процедуре)
Начальная цена
11703680.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1170360.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 18:59 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.12.2020 11:00
Дата и время проведения
30.12.2020 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Имущественный комплекс
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
1178260.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газтехлизинг
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), город Новый Уренгой, улица Комсомольская, дом 5д, ЭТ/КОМ 3/3-11
Контактный телефон
+7 495 663-88-77 доб. 125
Адрес электронной почты
A.CHERNYAEV@gaztechleasing.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черняев Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Мирошниченко Николай Игоревич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
n.miroshnichenko@gaztechleasing.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 663-88-77 доб. 335
Адрес местонахождения продавца/инициатора
629307, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), город Новый Уренгой, улица Комсомольская, дом 5д, ЭТ/КОМ 3/3-11
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
1. Право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, который представил в установленный срок заявку на участие в процедуре, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода процедуры, при отсутствии предложений других участников процедуры. 2. В случае, если несколько участников процедуры представили в установленный срок заявки, содержащие, различные предложения о цене имущества, но не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения процедуры, право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, предложившему максимальную цену за это имущество. 3. В случае, если несколько участников процедуры по продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене продажи имущества, но не ниже минимальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения процедуры, право приобретения имущества принадлежит участнику процедуры, который первым представил в установленный срок такое предложение.
Требования, предъявляемые к Участнику
1. Для участия в процедуре необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести на лицевой счет установленное требование по задатку, в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 2. В установленный в данном извещении и прилагаемой документации срок предоставить: а) заявку на участие в процедуре, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы: б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) полученную не позднее, чем за 1 (Один) месяц до подачи заявки, сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); Заявка на участие в процедуре отклоняется Оператором в случае если: - заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий; - отсутствуют денежные средства по обеспечению задатка, в случае если требование об обеспечении указано в извещении о процедуре; - отсутствуют денежные средства в размере платы за участие в процедуре и (или) не оплачен тариф; - заявка направлена после окончания срока подачи заявок; - до окончания срока регистрации Участника процедуры осталось менее 3-х месяцев.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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