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Номер извещения
ГП048310
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос цен в электронной форме № 25/20-ЗЦЭ на право заключения договора поставки поставки электрокомплектующих для МТСО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
17.12.2020 18:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Почтовый адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
Контактный телефон
+7 4842 78-64-14
Факс
--
Адрес электронной почты
tutkovaoi@rpm-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тютькова Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
Калуга
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрокомплектующих для МТСО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 15:00 GMT +324.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048310Дата и время окончания срока приема заявок поставка электрокомплектующих для МТСО Калуга
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 15:0024.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048310Дата и время вскрытия заявок поставка электрокомплектующих для МТСО Калуга
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрокомплектующих для МТСО
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Все закупки и тендеры АО КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД РЕМПУТЬМАШ
Адрес местонахождения
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, переулок Малинники, 21
27.11
Документация лота
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