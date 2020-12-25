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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Оказание услуг по предоставлению автомобильного крана для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2021 году (ВК-234-20)

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Оказание услуг по предоставлению автомобильного крана для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2021 году (ВК-234-20)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817074Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению автомобильного кранаПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009817074

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-234-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Оказание услуг по предоставлению автомобильного крана для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2021 году (ВК-234-20)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 18:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.gaykova@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайкова Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению автомобильного крана

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 15:0025.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817074Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению автомобильного кранаПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению автомобильного крана

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    52.2

    Услуги транспортные вспомогательные

    Классификатор ОКВЭД2

    52.2

    Деятельность транспортная вспомогательная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по предоставлению автомобильного крана"

    Кол-во: 200000.00000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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