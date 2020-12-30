ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ГМК ТИПА МК-8М КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ПХГ" В 2021 ГОДУ (лот 6) (ППЗ 1000774208_6)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048317 Уникальный номер закупки ДРО-1000774208_6 Номер закупки ДРО-1000774208_6 Наименование закупки ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ГМК ТИПА МК-8М КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ПХГ" В 2021 ГОДУ (лот 6) (ППЗ 1000774208_6) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ

Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ Юридический адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Почтовый адрес 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22 Контактный телефон +7 812 665-06-05 доб. 7911 Факс -- Адрес электронной почты tender@GSPROM.RU Ф.И.О. контактного лица Ваулина Елена Алексеевна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: ремонт

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru