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Номер извещения
ГП048308
Уникальный номер закупки
ЗЗ/20-0383
Наименование закупки
Поставка малогабаритной замерной установки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 18:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26 доб. 6328
Факс
--
Адрес электронной почты
LMaltsev@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцев Лев Станиславович
Место рассмотрения предложений
Москва
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1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 18:00 GMT +329.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048308Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 18:0029.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048308Дата и время вскрытия заявок 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва
Подведение итогов не позднее
26.03.2021 18:0026.03.2021 18:0026.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048308Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
26.03.202126.03.2021 18:0026.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048308Подведение итогов не позднее 1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям Договора и Спецификациям (по форме, предусмотренной в Приложении №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора. 1.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, комплектации, иным требованиям, указанным в Спецификации, а также обязательным требованиям, установленным действующим законодательством. 1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. 1.4. В случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон и/или Спецификацией к Договору, Поставщик осуществляет шефмонтаж и пусконаладку Товара. В этом случае стоимость шефмонтажа и пусконаладки, сроки и график проведения работ, а также иные условия выполнения работ определяются в Спецификации или дополнительном соглашении к Договору.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
28.99.39.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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