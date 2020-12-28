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    Главная / Торги / 444/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка шариков пористых очистительных для шарикоочистки конденсатора

    444/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка шариков пористых очистительных для шарикоочистки конденсатора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009817789

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    444/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    444/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка шариков пористых очистительных для шарикоочистки конденсатора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    18.12.2020 07:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_757__от_03.02.2021.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-31-07

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01dns@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дроботухина Наталья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 07:0029.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817789Дата и время вскрытия заявок Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927Салават

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817789Подведение итогов не позднее Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817789Подведение итогов не позднее Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927

    Начальная цена

    207 202,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    22.1

    Изделия резиновые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.1

    Производство резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842241/name/601b786f5d3ce3.48374314

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство резиновых изделий"

    Кол-во: 10000.00000

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