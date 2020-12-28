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Номер извещения
32009817789
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
444/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка шариков пористых очистительных для шарикоочистки конденсатора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговое исследование для СМСП
Дата публикации
18.12.2020 07:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927Салават
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 07:0029.12.2020 07:0029.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817789Дата и время вскрытия заявок Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927Салават
Подведение итогов не позднее
12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817789Подведение итогов не позднее Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927Салават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шариков пористых очистительных для очистки конденсатора, лот 4927
Начальная цена
207 202,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
22.1
22.1
Документация лота
Кол-во: 10000.00000
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