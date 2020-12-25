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    Главная / Торги / Поставка запасных частей

    Поставка запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816884Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009816884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 17:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Аукцион_СМСП_РПЗ_2252.docx

    Раздел_9_документации_о_закупке__Техническое_задание_.doc

    Раздел_8_документации_о_закупке__Проект_договора_.doc

    Протокол_рассмотрения_вторых_частей_РПЗ_2252_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 495 734-87-13

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.tyuhaj@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюхай Александр Максимович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 11:0019.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816884Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей

    Начальная цена

    806 798,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829024/name/600536aa1c9df9.75778572

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств"

    Кол-во: 1.00000

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