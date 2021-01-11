Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных замеров промышленных выбросов для нужд АО «ПКС – Водоканал» в 2021 году (№ ВК-235-20).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009822259 Уникальный номер закупки Номер закупки ВК-235-20 Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по проведению лабораторно-инструментальных замеров промышленных выбросов для нужд АО «ПКС – Водоканал» в 2021 году (№ ВК-235-20). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Почтовый адрес 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60 Контактный телефон +7 8142 71-00-53 Факс -- Адрес электронной почты e.zazulina@rks.karelia.ru Ф.И.О. контактного лица Зазулина Евгения Александровна Место рассмотрения предложений Петрозаводск Закупки и тендеры Республика Карелия Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru