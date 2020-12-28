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    Главная / Торги / Поставка бланочной продукции

    Поставка бланочной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816871Дата и время окончания срока приема заявок Бланочная продукциягород МахачкалаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009816871

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бланочной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 17:52

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора_бланки.docx

    Форма_12_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Документация___003Т_ГГД_17.12.2020_ЗПЭ.docx

    Извещение___003Т_ГГД_17.12.2020_ЗПЭ.DOC

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газораспределение Дагестан
    Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан

    Юридический адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Почтовый адрес

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Контактный телефон

    +7 722 68-20191 доб. 10

    Факс

    +7 8722 68-20-19 доб. 110

    Адрес электронной почты

    dgs_zakupki@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газимагомедов Ризван Казимович

    Место рассмотрения предложений

    город Махачкала

    Закупки и тендеры Республика Дагестан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бланочная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816871Подведение итогов не позднее Бланочная продукциягород Махачкала

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бланочная продукция

    Начальная цена

    2 134 639,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Является критерием оценки.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газораспределение Дагестан
    Все закупки и тендеры Газпром газораспределение Дагестан

    Адрес местонахождения

    367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, 13

    Классификатор ОКПД2

    18.1

    Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

    Классификатор ОКВЭД2

    18.1

    Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области"

    Кол-во: 420200.00000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
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    Регион:
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