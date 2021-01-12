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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации по представлению в аренду нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» ООО «Газпромнефть-Снабжение» в 2021 г.

    Открытый конкурентный отбор организации по представлению в аренду нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» ООО «Газпромнефть-Снабжение» в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048297Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» «Газпромнефть-СнТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048297

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0053710-338-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации по представлению в аренду нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» ООО «Газпромнефть-Снабжение» в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4594

    Адрес электронной почты

    Bronnikova.AV@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рупперт Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аренде нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» «Газпромнефть-Сн

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 12:00 GMT +312.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048297Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» «Газпромнефть-СнТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по аренде нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» «Газпромнефть-Сн

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