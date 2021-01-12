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Номер извещения
ГП048297
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации по представлению в аренду нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» ООО «Газпромнефть-Снабжение» в 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
17.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4594
Адрес электронной почты
Bronnikova.AV@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рупперт Ирина Анатольевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аренде нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» «Газпромнефть-Сн
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 12:00 GMT +312.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048297Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» «Газпромнефть-СнТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по аренде нежилых отапливаемых складских помещений в г. Мурманск для нужд Филиала «Дивизион «Запад» «Газпромнефть-Сн
Официальный сайт, на котором размещена документация
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