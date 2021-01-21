Наименование процедуры На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Лот 1: Нежилые помещения в составе: 1 этаж: комнаты №№ 4, 69, 70, 71 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д. б/н (открытая территория). Общая площадь - 44,4 кв.м.; Лот 2: Нежилые помещения (комнаты №№ 3, 5-9, 11, 21-24, 29, 63) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д.б/н (открытая территория). Общая площадь - 566,3 кв.м)

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д. б/н

Номер извещения ГП048299

Способ реализации Аренда

Продавец / инициатор продажи Акционерное Общество Военторг

Предмет договора На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Лот 1: Нежилые помещения в составе: 1 этаж: комнаты №№ 4, 69, 70, 71 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д. б/н (открытая территория). Общая площадь - 44,4 кв.м.;)

Начальная цена 600.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 26640.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок