www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Лот 1: Нежилые помещения в составе: 1 этаж: комнаты №№ 4, 69, 70, 71 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д. б/н (открытая территория). Общая площадь - 44,4 кв.м.; Лот 2: Нежилые помещения (комнаты №№ 3, 5-9, 11, 21-24, 29, 63) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д.б/н (открытая территория). Общая площадь - 566,3 кв.м)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д. б/н
Номер извещения
ГП048299
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Лот 1: Нежилые помещения в составе: 1 этаж: комнаты №№ 4, 69, 70, 71 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д. б/н (открытая территория). Общая площадь - 44,4 кв.м.;)
Начальная цена
600.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
26640.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 17:36 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 10:00
Дата и время проведения
26.01.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь - 44,4 кв.м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
34540.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Ерепов Дмитрий Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
center@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 917 818-88-44
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Лот 1: Нежилые помещения в составе: 1 этаж: комнаты №№ 4, 69, 70, 71 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д. б/н (открытая территория). Общая площадь - 44,4 кв.м.; Лот 2: Нежилые помещения (комнаты №№ 3, 5-9, 11, 21-24, 29, 63) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д.б/н (открытая территория). Общая площадь - 566,3 кв.м)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д.б/н
Номер извещения
ГП048299
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Лот 2: Нежилые помещения (комнаты №№ 3, 5-9, 11, 21-24, 29, 63) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 32-й в/городок, д.б/н (открытая территория). Общая площадь - 566,3 кв.м)
Начальная цена
900.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
509670.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 17:36 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.01.2021 10:00
Дата и время проведения
26.01.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь - 566,3 кв.м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
517570.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Ерепов Дмитрий Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
center@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 917 818-88-44
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.