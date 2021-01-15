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    Главная / Торги / Запрос ценовых предложений на поставку шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015

    Запрос ценовых предложений на поставку шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048298Дата и время окончания срока приема заявок поставка шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых предложений на поставку шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к Извещению_Заявка на участие в закупке

    Приложение №2 к Извещению_Свидетельство изготовителя

    Приложение №4 к Извещению_Договор закупки

    Приложение №3 к Извещению_Справка об опыте работы

    Извещение_о_проведении_закупки___размольные_шары_ред.1.docx

    ГП048298_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-85-54

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anton.Shilov1@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шилов Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048298Дата и время окончания срока приема заявок поставка шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048298Дата и время вскрытия заявок поставка шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015Колпино

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 10:0028.02.2021 10:0028.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048298Подведение итогов не позднее поставка шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 10:0028.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048298Подведение итогов не позднее поставка шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаров мелющих стальных (диаметром 50-120мм) ГОСТ 7524-2015

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    09.90.19.000

    Услуги в горнодобывающем производстве, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/852406/name/602e10efc6f338.30084186

    18.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно извещения"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
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