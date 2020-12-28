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    Главная / Торги / Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимости

    Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимости

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817211Дата и время окончания срока приема заявок Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимостиг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009817211

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимости

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 19:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ПО_эксплуатация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Седов Илья Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимости

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817211Подведение итогов не позднее Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимостиг. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимости

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    68.32.12

    Услуги по управлению недвижимостью, находящейся в собственности на фиксированное время года, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    68.32

    Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предварительный отбор для проведения процедур закупок по направлению техническая эксплуатация, санитарное содержание объектов недвижимости"

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