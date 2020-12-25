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    Главная / Торги / Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)

    Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816764Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009816764

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 17:32

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    305_2020_Извещение_о_проведении_запроса_котировок.docx

    ОЛ_933_10_20_разработка_рабочего_проекта_на_реконструкцию_ТП_1__КТПН_2__РП_1121.docx

    Протокол_подведения_итогов_305_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Почтовый адрес

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Контактный телефон

    +7 499 263-98-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@cnirti.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокофьев Кирилл Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816764Подведение итогов не позднее Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)

    Начальная цена

    1 375 642,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением о проведении запроса котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 11, - г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 8.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением о проведении запроса котировок
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Классификатор ОКПД2

    71.12.13

    Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823114/name/5fec1b95f34b87.86187490

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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