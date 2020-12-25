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Номер извещения
32009816764
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.12.2020 17:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Почтовый адрес
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
Контактный телефон
+7 499 263-98-32
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@cnirti.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокофьев Кирилл Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по разработке рабочего проекта на реконструкцию ТП-1, КТПН-2 и РП-11219 РУ-10кВ (Закупка у СМСП)
Начальная цена
1 375 642,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением о проведении запроса котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 11, - г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,
Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078
71.12.13
71.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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