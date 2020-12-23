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    Главная / Торги / Проволока сварочная

    Проволока сварочная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048337Дата и время окончания срока приема заявок проволока сварочнаяМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048337

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2257/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Проволока сварочная

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 00:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048337_second_parts_protocol.rtf

    ТЗ__проволока_.pdf

    Извещение___2257СТГ_ТПС.docx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Форма_КП__2257СТГ_ТПС.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    ek.semenikhina@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенихина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проволока сварочная

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048337Дата и время окончания срока приема заявок проволока сварочнаяМосква

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 18:0022.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048337Подведение итогов не позднее проволока сварочнаяМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048337Подведение итогов не позднее проволока сварочнаяМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проволока сварочная

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки: ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212/Лена ВСЖД: 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    24.34.11.130

    Проволока стальная сварочная из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.34

    Производство проволоки методом холодного волочения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845858/name/60229510c5b097.13440498

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока сварочная К-600 диам,1,0 мм"

    Кол-во: 32640

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