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Номер извещения
ГП048337
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проволока сварочная
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 00:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
ek.semenikhina@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенихина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проволока сварочная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048337Дата и время окончания срока приема заявок проволока сварочнаяМосква
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 18:0022.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048337Подведение итогов не позднее проволока сварочнаяМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проволока сварочная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки: ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева 212/Лена ВСЖД: 927105Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
24.34.11.130
24.34
Документация лота
Кол-во: 32640
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