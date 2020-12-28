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Номер извещения
ГП048286
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
гидротолкатель ТЭ-80 -4шт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
3439 доб.39-52-74
Факс
--
Адрес электронной почты
DranichnikovaYA@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Драничникова Юлия Андреевна
Место рассмотрения предложений
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
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Гидротолкатель ТЭ-80 -4шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048286Дата и время окончания срока приема заявок гидротолкатель ТЭ-80 -4шт623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 07:0028.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048286Дата и время вскрытия заявок гидротолкатель ТЭ-80 -4шт623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Подведение итогов не позднее
28.12.2020 07:0028.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048286Подведение итогов не позднее гидротолкатель ТЭ-80 -4шт623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гидротолкатель ТЭ-80 -4шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
3. В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
28.14.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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