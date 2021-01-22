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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Лот №1 - Нежилое помещение в составе помещений №№2,3,4,15. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ш. Восточно-Выборгское, д. 16, корп.2. Общая площадь - 428,50 кв.м.; Лот №2 - Нежилое помещение в составе помещений №№10,11,12,13,14. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ш. Восточно-Выборгское, д. 16, корп. 2.(Открытая территория).Общая площадь - 196,50кв.м.)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ш. Восточно-Выборгское, д. 16, корп.2.
Номер извещения
ГП048303
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Лот №1 - Нежилое помещение в составе помещений №№2,3,4,15. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ш. Восточно-Выборгское, д. 16, корп.2. Общая площадь - 428,50 кв.м.
Начальная цена
160.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
68560.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 17:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 09:00
Дата и время проведения
27.01.2021 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь - 428,50 кв.м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
76460.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+84 956095200 доб. 557
Адрес электронной почты
t.gudova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гудова Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Бадаев Равиль Шамилевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 429-49-24
Адрес местонахождения продавца/инициатора
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно аукционной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно аукционной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Лот №1 - Нежилое помещение в составе помещений №№2,3,4,15. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ш. Восточно-Выборгское, д. 16, корп.2. Общая площадь - 428,50 кв.м.; Лот №2 - Нежилое помещение в составе помещений №№10,11,12,13,14. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ш. Восточно-Выборгское, д. 16, корп. 2.(Открытая территория).Общая площадь - 196,50кв.м.)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ш. Восточно-Выборгское, д. 16, корп. 2
Номер извещения
ГП048303
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Запад» (Лот №2 - Нежилое помещение в составе помещений №№10,11,12,13,14. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ш. Восточно-Выборгское, д. 16, корп. 2.(Открытая территория).Общая площадь - 196,50кв.м.)
Начальная цена
156.61
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
30773.87
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 17:47 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 09:00
Дата и время проведения
27.01.2021 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь - 196,50кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
38673.87
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+84 956095200 доб. 557
Адрес электронной почты
t.gudova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гудова Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Бадаев Равиль Шамилевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 812 429-49-24
Адрес местонахождения продавца/инициатора
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно аукционной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно аукционной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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