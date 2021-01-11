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    Главная / Торги / Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)

    Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048301Дата и время окончания срока приема заявок Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048301_люк.rtf

    010.0728.03.00_Люк__лаз.tif

    010.0728.03.00_Люк__лаз_1_.tif

    010.0760.01.000_Люк_Лаз.tif

    010.0760.03.00И_Люк_ДУ600.pdf

    010.0760.03.00И_Люк_ДУ600_1_.pdf

    Люк_Ду_600___010.0760.03.00И.PDF

    Люк__Лаз__010.0760.01.00.tif

    Люк_лаз_01.0728.03.00.pdf

    Люк_лаз__010.0760.01.000.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 16:00 GMT +311.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048301Дата и время окончания срока приема заявок Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 16:0011.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048301Дата и время вскрытия заявок Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    11.02.2021 16:0011.02.2021 16:0011.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048301Подведение итогов не позднее Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.02.202111.02.2021 16:0011.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048301Подведение итогов не позднее Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара на склад в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.11.130

    Чугун литейный

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.11

    Производство чугуна

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/846334/name/60238ded15fe90.18527349

    10.02.2021

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    " Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), "

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 4"

    "Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)"

    Кол-во: 2

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