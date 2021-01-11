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Номер извещения
ГП048301
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
lyusinnn@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 16:00 GMT +311.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048301Дата и время окончания срока приема заявок Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)Красноперекопск
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 16:0011.01.2021 16:0011.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048301Дата и время вскрытия заявок Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
11.02.2021 16:0011.02.2021 16:0011.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048301Подведение итогов не позднее Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)Красноперекопск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.02.202111.02.2021 16:0011.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048301Подведение итогов не позднее Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)Красноперекопск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Люк (РМЦ)Ду 800 (чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду800 (Чертеж №010.0760.01.000), Люк Ду600 (чертеж № 010.0760.03.00 И), Люк Ду800 (чертеж 010.0728.03.00)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
24.10.11.130
24.10.11
Документация лота
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 11
Кол-во: 2
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