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Номер извещения
ГП048272
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КОНТРОЛЛЕР ККТ61А - 3 шт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-52-27
Факс
--
Адрес электронной почты
IvoninaIY@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивонина Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
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КОНТРОЛЛЕР ККТ61А - 3 шт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 07:00 GMT +325.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048272Дата и время окончания срока приема заявок КОНТРОЛЛЕР ККТ61А - 3 штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 07:0025.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048272Дата и время вскрытия заявок КОНТРОЛЛЕР ККТ61А - 3 штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 08:0025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048272Подведение итогов не позднее КОНТРОЛЛЕР ККТ61А - 3 штСвердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КОНТРОЛЛЕР ККТ61А - 3 шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщика по адресу Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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