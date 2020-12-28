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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра.

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816643Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра. Кочубеевский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 17:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Предрейсовый_послерейсовый_медосмотр_декабрь_2020.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОЧУБЕЕВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КОЧУБЕЕВСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    357001, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КОЧУБЕЕВСКИЙ, С КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛ НОВАЯ, 64,

    Почтовый адрес

    357000, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КОЧУБЕЕВСКИЙ, С КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛ НОВАЯ, 64

    Контактный телефон

    +7 86550 3-82-51

    Факс

    Адрес электронной почты

    kochubgaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лесовой Владимир Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Кочубеевский район

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:59 GMT +328.12.2020 11:5928.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816643Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра. Кочубеевский район

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 12:0028.12.2020 12:0028.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816643Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра. Кочубеевский район

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 11:0030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816643Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра. Кочубеевский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816643Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра. Кочубеевский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медосмотра.

    Начальная цена

    428 245,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОЧУБЕЕВСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КОЧУБЕЕВСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    357001, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КОЧУБЕЕВСКИЙ, С КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛ НОВАЯ, 64,

    357000, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КОЧУБЕЕВСКИЙ, С КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛ НОВАЯ, 64

    Классификатор ОКПД2

    86.90

    Услуги в области медицины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    Документация

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 1.00000

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