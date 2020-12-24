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    Главная / Торги / Сетка сварная оцинкованная

    Сетка сварная оцинкованная

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 18:3024.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048302Дата и время окончания срока приема заявок Сетка сварная оцинкованная 70х70х3мм ВР-1 (2х3 метра)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048302

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сетка сварная оцинкованная

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование (Аэрофлот)

    Дата публикации

    17.12.2020 17:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_сетку.xlsx

    Типовой_договор1.docx

    Форма_Коммерческого_предложения.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Юридический адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 495 544-33-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    YKaterenchuk@aeroflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катеренчук Юлия Максимовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сетка сварная оцинкованная 70х70х3мм ВР-1 (2х3 метра)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048302Подведение итогов не позднее Сетка сварная оцинкованная 70х70х3мм ВР-1 (2х3 метра)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сетка сварная оцинкованная 70х70х3мм ВР-1 (2х3 метра)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ДУЗДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АЭРОФЛОТ
    Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ

    Адрес местонахождения

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,

    119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ_на_сетку.xlsx

    18.12.2020

    Типовой_договор1.docx

    18.12.2020

    Форма_Коммерческого_предложения.docx

    18.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка"

    Кол-во: 25

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