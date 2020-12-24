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Номер извещения
ГП048267
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений № 64-М-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 17:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
Почтовый адрес
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
Контактный телефон
+7 499 940-33-71 доб. 172
Факс
+7 499 940-33-71
Адрес электронной почты
oozp@geh-sc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогожин Олег Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048267Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048267Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048267Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048267Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)
Начальная цена
14 319 292,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Адрес местонахождения
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
43.22.12
Документация лота
Кол-во:
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