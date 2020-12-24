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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № 64-М-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)

    Открытый запрос предложений № 64-М-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048267Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048267

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    64-М-ОЗП/20

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № 64-М-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 17:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.7z

    Протокол_подведения_итогов.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71 доб. 172

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    oozp@geh-sc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рогожин Олег Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 12:00 GMT +324.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048267Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048267Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048267Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048267Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)

    Начальная цена

    14 319 292,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822768/name/5feb4285531885.01100221

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)"

    Кол-во:

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