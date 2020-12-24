Открытый запрос предложений № 64-М-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048267 Уникальный номер закупки Номер закупки 64-М-ОЗП/20 Наименование закупки Открытый запрос предложений № 64-М-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию автоматизированной системы сбора данных нижнего уровня для нужд ПАО «МОЭК» на ЦТП (АСНУ МОЭК) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ Юридический адрес 105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б Почтовый адрес 121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18 Контактный телефон +7 499 940-33-71 доб. 172 Факс +7 499 940-33-71 Адрес электронной почты oozp@geh-sc.ru Ф.И.О. контактного лица Рогожин Олег Андреевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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