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    Главная / Торги / 442/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка гипохлорита натрия марки А, ГОСТ 11086-76 с изм.1,2

    442/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка гипохлорита натрия марки А, ГОСТ 11086-76 с изм.1,2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817308Дата и время окончания срока приема заявок Поставка натрия гипохлорита техническогоСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009817308

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    442/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    442/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка гипохлорита натрия марки А, ГОСТ 11086-76 с изм.1,2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 20:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_766__от_03.02.2021.pdf

    Продление_.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Зарема Ханифовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка натрия гипохлорита технического

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817308Дата и время окончания срока приема заявок Поставка натрия гипохлорита техническогоСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 15:3028.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817308Дата и время вскрытия заявок Поставка натрия гипохлорита техническогоСалават

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817308Подведение итогов не позднее Поставка натрия гипохлорита техническогоСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817308Подведение итогов не позднее Поставка натрия гипохлорита техническогоСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка натрия гипохлорита технического

    Начальная цена

    1 229 802,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    20.13.32

    Гипохлориты, хлораты и перхлораты

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841513/name/601a509503df98.48937223

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих основных неорганических химических веществ"

    Кол-во: 56.28000

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