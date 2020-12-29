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Номер извещения
32009816566
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструментов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 17:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Почтовый адрес
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
Контактный телефон
+7 8212 24-59-36
Факс
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Адрес электронной почты
griganavichuspg@komigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григанавичус Павел Гедиминович
Место рассмотрения предложений
г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструментов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816566Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816566Подведение итогов не позднее Поставка инструментов г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов
Начальная цена
92 508,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗРЕМОНТ
Все закупки и тендеры ГАЗРЕМОНТ
Адрес местонахождения
167000, РЕСП КОМИ, Г СЫКТЫВКАР, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, 33
25.73.30
25.73
Документация лота
Кол-во: 10.00000
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