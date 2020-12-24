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    Главная / Торги / Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816688Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816688

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_котировок_извещение.docx

    Выписка_из_Протокола_41_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВСЕРОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры АО ВНИГРИ

    Юридический адрес

    192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28

    Почтовый адрес

    192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28

    Контактный телефон

    +7 911 287-79-10

    Факс

    +7 812 400-08-38

    Адрес электронной почты

    ZabaluevaTV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забалуева Татьяна Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 18:00 GMT +324.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816688Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 18:0024.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816688Дата и время вскрытия заявок Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 18:0028.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816688Подведение итогов не позднее Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке

    Начальная цена

    2 955 365,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общий километраж транспортировки является ориентировочным составляет 24 835 километров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Эргеджейской площади - п. Сунтар – г. Мирный – г. Ленск, а также п. Сунтар –- г. Якутск и обратно, Республика Саха (Якутия)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ и Проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВНИГРИ
    Все закупки и тендеры АО ВНИГРИ

    Адрес местонахождения

    192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Техническое Задание

    17.12.2020

    Договор_и_техническое_задание_.docx

    17.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821297/name/5fe9fabbc15484.89501138

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке"

    Кол-во: 24835.00000

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