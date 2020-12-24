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Номер извещения
32009816688
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28
Почтовый адрес
192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28
Контактный телефон
+7 911 287-79-10
Факс
+7 812 400-08-38
Адрес электронной почты
ZabaluevaTV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забалуева Татьяна Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 18:00 GMT +324.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816688Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 18:0024.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816688Дата и время вскрытия заявок Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участкеСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортировка грузов и персонала для проведения работ на Эргеджейском лицензионном участке
Начальная цена
2 955 365,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общий километраж транспортировки является ориентировочным составляет 24 835 километров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Эргеджейской площади - п. Сунтар – г. Мирный – г. Ленск, а также п. Сунтар –- г. Якутск и обратно, Республика Саха (Якутия)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВНИГРИ
Все закупки и тендеры АО ВНИГРИ
Адрес местонахождения
192102, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Салова, 28
49.41.1
49.41
Документация лота
Кол-во: 24835.00000
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