Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048263 Уникальный номер закупки Номер закупки 953 Наименование закупки Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

Юридический адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Почтовый адрес 620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1 Контактный телефон +7 965 521-39-11 Факс +7 343 336-69-79 Адрес электронной почты tenders@uralmash.ru Ф.И.О. контактного лица Соцких Елена Александровна Место рассмотрения предложений Екатеринбург

