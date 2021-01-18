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Номер извещения
ГП048263
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 965 521-39-11
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соцких Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 13:00 GMT +318.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048263Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directivesЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 13:0018.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048263Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directivesЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048263Подведение итогов не позднее Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directivesЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048263Подведение итогов не позднее Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directivesЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
M
Документация лота
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