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    Главная / Торги / Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives

    Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048263Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directivesЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048263

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    953

    Наименование закупки

    Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048263_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Извещение_о_проведении_закупки_En__953.doc

    Приложение_1_к_ТЗ.xlsx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке_En.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы_En.docx

    Техническое_задание_En.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 965 521-39-11

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соцких Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 13:00 GMT +318.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048263Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directivesЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 13:0018.01.2021 13:0018.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048263Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directivesЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048263Подведение итогов не позднее Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directivesЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048263Подведение итогов не позднее Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directivesЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    M

    УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/854226/name/6030978d4260b9.69121161

    20.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по получению Сертификата CE, необходимого для подтверждения соответствия качества и безопасности заявленной продукции требованиям Европейских стандартов и существующих директив Европейского союза / Provision of services necessary for obtaining the CE Certificate required to confirm the conformity of the quality and safety of the specified products with the requirements of European norms and existing European Union directives"

    Кол-во:

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