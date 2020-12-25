Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / по Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл)

    по Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048266Дата и время окончания срока приема заявок по Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048266

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    по Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4148.1.2_СБ.zip

    4148.xlsx

    4148.1.3_СБ.zip

    4148.1.15.JPG

    4148.1.16.JPG

    4148.1.17.JPG

    4148.1.18.JPG

    вал_4148.1.10.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-50-10

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GolovinaIF@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головина Ирина Фасхетдиновна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 06:00 GMT +325.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048266Дата и время окончания срока приема заявок по Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 06:0025.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048266Дата и время вскрытия заявок по Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 06:0025.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048266Подведение итогов не позднее по Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048266Подведение итогов не позднее по Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл) Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст.447-449 ч. 1 ГК РФ, ст.1057-1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "по Крану ч.4148 (см.прикрепленный файл)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237264
    Решетка металлическая
    Решетка металлическая
    593934
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП237241
    Закупка Муфелей в количестве 4 шт.
    Закупка Муфелей в количестве 4 шт.
    593889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237237
    Рельсы
    Рельсы
    593873
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 20:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП013397
    Вспомогательный привод для мельниц МШЦ 7300*13000 по 89.25573-2 ИТТ
    Вспомогательный привод для мельниц МШЦ 7300*13000 по 89.25573-2 ИТТ
    590028
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237236
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    Цепи (шлепперные, транспортера, роликовые, энергопитательные)
    593865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Запрос предложений № ГП237180
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового оборудования.
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового...
    593605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить