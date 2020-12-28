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    Главная / Торги / Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13 - 1 шт Реле крановое РЭО-401 100А - 1 шт Реле максимального тока РЭО-401 25А - 3 шт Реле максимального тока РЭО-401 100А- 3 шт Реле максимального тока РЭО-401 100А - 160А - 1 шт Реле РЭО-401 160А - 1 шт Реле РЭО-401 40А - 2 шт Реле РЭО-401 63А -2 шт

    Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13 - 1 шт Реле крановое РЭО-401 100А - 1 шт Реле максимального тока РЭО-401 25А - 3 шт Реле максимального тока РЭО-401 100А- 3 шт Реле максимального тока РЭО-401 100А - 160А - 1 шт Реле РЭО-401 160А - 1 шт Реле РЭО-401 40А - 2 шт Реле РЭО-401 63А -2 шт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048264Дата и время окончания срока приема заявок реле Каменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048264

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13 - 1 шт Реле крановое РЭО-401 100А - 1 шт Реле максимального тока РЭО-401 25А - 3 шт Реле максимального тока РЭО-401 100А- 3 шт Реле максимального тока РЭО-401 100А - 160А - 1 шт Реле РЭО-401 160А - 1 шт Реле РЭО-401 40А - 2 шт Реле РЭО-401 63А -2 шт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-51-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    DostavalovaMY@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Доставалова Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реле

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048264Дата и время окончания срока приема заявок реле Каменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 07:0028.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048264Дата и время вскрытия заявок реле Каменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 09:0028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048264Подведение итогов не позднее реле Каменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048264Подведение итогов не позднее реле Каменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реле

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447-449 ч. ГК РФ, ст. 1057-1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и отставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Каменск-Уральский, ул.Заводская, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению);
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    27.12.24.150

    Реле тока

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реле контроля трехфазного напряжения ЕЛ-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Реле крановое РЭО-401 100А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Реле максимального тока РЭО-401 25А "

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Реле максимального тока РЭО-401 100А "

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Реле максимального тока РЭО-401 160А "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Реле РЭО-401 160А "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Реле РЭО-401 40А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Реле РЭО-401 63А"

    Кол-во: 2

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